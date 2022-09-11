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В Британии ответили на критику Путина из-за зерновой сделки

Минобороны Великобритании ответило на критику Путина из-за результатов зерновой сделки

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Министерство обороны Великобритании ответило на критику со стороны президента России Владимира Путина из-за результатов зерновой сделки, заявив, что Россия «проводит преднамеренную стратегию дезинформации». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter ведомства.

Ссылаясь на данные ООН, в Минобороны сообщили, что около 30 процентов украинского зерна, экспортируемого в рамках сделки, было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Москва, считают в Великобритании, своими заявлениями пытается дискредитировать Украину.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился результатами «зерновой сделки», заключенной Москвой и Киевом при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, вместо развивающихся стран продовольствие направилось в Европейский союз (ЕС).

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Действие документа составляет 120 дней с возможностью продления.

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Алевтина Запольская
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