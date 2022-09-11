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Зеленский подтвердил отключение света в ряде областей Украины

Зеленский подтвердил сообщения об отключении электричества в ряде областей Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны, об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, полностью свет отключен в Харьковской и Донецкой областях. «Частичное отключение в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», — подчеркнул глава государства.

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8 августа 2022

Ранее в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Сообщалось, что в части городов электричества нет совсем, в других наблюдается скачок напряжения.

Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии.

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Марина Совина
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