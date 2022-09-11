Зеленский подтвердил отключение света в ряде областей Украины
Зеленский подтвердил сообщения об отключении электричества в ряде областей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны, об этом он сообщил в своем Twitter.
По его словам, полностью свет отключен в Харьковской и Донецкой областях. «Частичное отключение в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», — подчеркнул глава государства.
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Ранее в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Сообщалось, что в части городов электричества нет совсем, в других наблюдается скачок напряжения.
Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии.