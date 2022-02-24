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Украина перестала получать электроэнергию из России и Белоруссии

Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии и перешла на автономный режим

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме. Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

Сейчас страна не экспортирует и не получает электроэнергию из-за рубежа. Поясняется, что до 26 февраля энергосистема будет работать в изолированном режиме, чтобы протестировать ее для подключения в будущем к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

«Укрэнерго» отметило, что работа в изолированном режиме не является стресс-тестом. Целью испытаний является «демонстрация способности энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев находится в финальной стадии реализации плана по отключению страны от российской и белорусской энергосистем и интеграции в европейскую. Завершить процесс, по словам чиновника, планируется в 2023 году.

Марина Совина
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