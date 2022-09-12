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Бари Алибасов попал в больницу

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на солиста коллектива Владимира Политова.

Он уточнил, что недавно шоумен неудачно упал. Кроме того, проблемы со спиной вызваны тем, что он пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

«Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола. Там есть кому о нем позаботиться — с Алибасовым живет прекрасная женщина: она и медик, и сиделка, и помощница по хозяйству», — сказал Политов.

В январе прошлого года Алибасов оказался в реанимации. Шоумен попал в отделение наркологии из-за длительного употребления алкогольных напитков. После осмотра врача было принято решение о переводе продюсера в отделение интенсивной терапии. В больницу его привез сын. За несколько месяцев до этого Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагры. Тогда пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин рассказал, у продюсера резко упало давление.

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Евгений Шульгин
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