Раненый краснокнижный медведь с Диксона потерял способность ходить

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: спасенный медведь с Диксона уже не сможет ходить

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что краснокнижный раненый медведь с острова Диксон навсегда потерял способность ходить. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что, по заключению невролога, операция не способна устранить проблемы со здоровьем зверя. «Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить. Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание», — поделилась Акулова.

Она уточнила, что программа реабилитации медведя должна разрабатываться специалистами отдельно. По ее словам, это станет первым подобным опытом в практике реабилитологов, которым ранее не приходилось заниматься большим хищником. «Мы будем думать, как поступить дальше. Продолжаем бороться за мишку», — подытожила Акулова.

Тяжелораненый медведь был найден 5 сентября. Его обнаружили в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Сообщалось, что медведь самостоятельно вышел к людям.

Ранее стало известно об отказе врачей усыплять хищника. Как заявили в Росприроднадзоре, лечение медведя продолжается.