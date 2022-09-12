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69-я параллель

Раненый краснокнижный медведь с Диксона потерял способность ходить

Гендиректор Московского зоопарка Акулова: спасенный медведь с Диксона уже не сможет ходить

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что краснокнижный раненый медведь с острова Диксон навсегда потерял способность ходить. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что, по заключению невролога, операция не способна устранить проблемы со здоровьем зверя. «Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить. Возможно, ситуацию немного поправит физиотерапия и плавание», — поделилась Акулова.

Она уточнила, что программа реабилитации медведя должна разрабатываться специалистами отдельно. По ее словам, это станет первым подобным опытом в практике реабилитологов, которым ранее не приходилось заниматься большим хищником. «Мы будем думать, как поступить дальше. Продолжаем бороться за мишку», — подытожила Акулова.

Тяжелораненый медведь был найден 5 сентября. Его обнаружили в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Сообщалось, что медведь самостоятельно вышел к людям.

Ранее стало известно об отказе врачей усыплять хищника. Как заявили в Росприроднадзоре, лечение медведя продолжается.

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Варвара Кузьмина
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