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69-я параллель

Раненого краснокнижного медведя с Диксона отказались усыплять

В Росприроднадзоре сообщили, что раненого медведя с Диксона не станут усыплять

Фото: пресс-служба Московского зоопарка / ТАСС

Краснокнижного раненого медведя с Диксона не станут усыплять, врачи отказались это делать и продолжают лечить животное. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

Она отметила, что правоохранители Красноярского края разбираются в случившемся с медведем. «К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов», — написала Радионова.

Глава Росприроднадзора также подчеркнула, что обратилась в российское правительство с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка «за самоотдачу и любовь к животным».

5 сентября раненого медведя нашли в бессознательном состоянии возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью, его транспортировали в Москву.

Московские ветеринары обнаружили на теле животного множественные огнестрельные ранения картечью. Во время осмотра животного ветеринары нашли около 40 дробинок картечи разного диаметра. Доктор Светлана Акулова впоследствии написала, что животное чувствует себя «бодрячком».

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Анна Щербакова
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