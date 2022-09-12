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В Белоруссии сформировали первый отряд народного ополчения

Первый отряд народного ополчения сформирован в Белоруссии, в него вошли 22 человека

Фото: Shutterstock

В Белоруссии сформировали первый отряд народного ополчения с участием жителей одного из населенных пунктов Климовичского района Могилевской области. Об этом сообщает сетевое издание Mogilevnews.by.

По информации издания, в Климовичском районе состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Андрея Матиевича с представителями территориальной обороны района и народными ополченцами.

В сообщении отмечается, что главной задачей народного ополчения является защита домов местных жителей от мародеров и активное взаимодействие с милицией для контроля общественного порядка. Известно, что в первый отряд народных ополченцев входят 22 человека.

«Мы должны быть готовы в случае необходимости с оружием в руках выступить на защиту своей малой родины», — заявил руководитель территориальной обороны Климовичского района Дмитрий Хайновский.

В мае о создании в Белоруссии народного ополчения заявил министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, такую задачу поставил президент страны Александр Лукашенко.

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Татьяна Антоненко
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