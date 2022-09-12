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В ДНР сообщили о потерях ВСУ на донецком направлении

В НМ ДНР сообщли о полном контроле обстановки на донецком направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) заявили, что союзные войска полностью контролируют обстановку на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

За ночь противник потерял в этом районе большое количество техники и личного состава, отмечают с НМ ДНР. «За это время артиллерийскими соединениями были сорваны попытки украинских боевиков перегруппироваться, а также были уничтожены силы, направлявшиеся для подкрепления», — заявил представитель ведомства.

В НМ ДНР также отметили успешное продвижение союзных сил в районе Донецка и Волновахи.

Ранее сообщалось, что город Красный Лиман находится под полным контролем союзных сил. Отмечается, что попытки украинских бойцов прорваться были отбиты, противник отступил с потерями.

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Алевтина Запольская
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