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В ДНР сообщили о полном контроле союзными войсками Красного Лимана

Народная милиция ДНР: Красный Лиман контролируется союзными силами

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Город Красный Лиман находится под полным контролем союзных сил, обстановка в Краснолиманском районе является стабильной, попытки украинских бойцов прорваться были отбиты, противник отступил с потерями. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Красный Лиман полностью контролируется Народной милицией Донецкой народной республики, Луганской народной республики и подразделениями Российской Федерации», — уточнил сотрудник пресс-службы Константин Колыбельский в видеосюжете ведомства.

Он подчеркнул, что в город прибыла гуманитарная миссия, которая привезла продукты питания и средства личной гигиены. «Жизнь продолжается, город не сдан», — отметил Колыбельский.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Барс-16» выстояли в боях за Красный Лиман, штурм которого длился всю ночь. «Барсы» вместе с луганскими резервистами сдерживали натиск украинских сил на земле.

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Кристина Есикова
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