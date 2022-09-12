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В Тамбовской области появится новая экотропа

В Тамбовской области появится туристическая тропа с пунктами проката спортивного инвентаря

Фото: Илья Колесников / Администрация Тамбовской области

В Тамбовской области появится новая туристическая экотропа, ведущая к Святовскому озеру. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на ней обустроят спортивные площадки и пункты проката спортивного инвентаря. Также на месте будущей экотропы высадили деревья (ель и катальп) а сотрудники лесного хозяйства вместе с волонтерами собрали более 40 мешков мусора.

Отмечается, что вокруг истории Святовского озера сложилось немало легенд и преданий. На этой территории обитает несколько видов рыб, земноводных, птиц, рептилий и млекопитающих.

Ранее в июне в Ульяновской области для туристов расчистили экотропу к уникальному природному объекту — Красным камням. С нее убрали упавшие деревья и валежник, благодаря чему путешественникам станет проще добираться до природной достопримечательности, которая считается одной из самых загадочных и интересных из тех, что расположены на территории области.

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Мария Гейн
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