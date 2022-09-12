Умер актер фильма «Хэппи-энд» Михаил Гомиашвили

Актер Михаил Гомиашвили умер в 61 год

Умер грузинский и российский актер Михаил Гомиашвили. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили.

Артист, известный по фильмам «Куратор» и «Хэппи-энд», скончался в возрасте 61 года. Причина его смерти не уточняется.

Михаил Гомиашвили родился в Тбилиси 23 марта 1961 года в семье актера Арчила Гомиашвили и актрисы Лианы Манджавидзе. Его отец прославился благодаря роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев». Гомиашвили решил пойти по стопам родителей и окончил факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели, а с 1997 года работал в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили.

Среди других наиболее известных киноработ Михаила Гомиашвили — «Заступники», «Враги», «Он сказал "Мама"», «Там, за горами», «Лета», «Мне без тебя не жить» и «Президент».