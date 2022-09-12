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Педиатр объяснил риски совместного сна ребенка и матери

Педиатр Османов рекомендовал матерям отказаться от идеи совместного сна с ребенком

Фото: unsplash

Матерям необходимо отказаться от идеи совместного сна с ребенком, так как это может быть попросту опасно, предупредил педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил основные риски, которыми может быть сопряжено данное решение, а также рассказал, для чего детям необходим тихий час.

Во время сна женщина может совершать действия, которые она не может контролировать, но которые могут травмировать ребенка. Нередки случаи случайного удушения младенца

Исмаил ОсмановВрач-педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор»

Османов уверен, что у ребенка должно быть собственное пространство, собственная кроватка. На какое-то время перед сном он может оставаться рядом с матерью, так как она его кормит грудью или из бутылочки, читает ему книжку или поет, но затем его надо обязательно уложить в свою постель.

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Помимо этого, педиатр объяснил, почему дети дошкольного возраста непременно должны спать днем. «Это очень важный процесс, так как дневной отдых серьезно влияет на иммунитет ребенка, его пищеварение и общее развитие. Поэтому тихий час нужно соблюдать вплоть до начала учебы», — заключил Османов.

Ранее педиатр Исмаил Османов объяснил, в чем заключается основная опасность нарушения графика вакцинации детей. По его словам, своевременно сделанные прививки необходимы для того, чтобы организм ребенка научился самостоятельно справляться с вирусами и инфекциями.

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Наталья Обрядина
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