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Метро в Харькове снова возобновило работу

В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили, что движение поездов восстановлено

Фото: Shutterstock

Метро в Харькове снова возобновило работу. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена в своем Telegram-канале.

«В 16:55 (мск) движение по линиям Харьковского метрополитена было восстановлено», — написано в сообщении.

Ранее стало известно о прекращении работы метро в городе. Кроме того, пропал свет. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил отсутствие электричества и уточнил, что в городе не работает водоснабжение, а также объекты критической инфраструктуры. «Повторяется ситуация вчерашнего вечера», — утверждает Терехов.

11 сентября в нескольких регионах Украины пропало электричество. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях страны было зафиксировано отключение электроэнергии или перебои с ее подачей.

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Кристина Есикова
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