В Харькове вновь пропал свет

«Политика Страны»: в Харькове пропал свет и остановилось метро

В Харькове пропал свет, остановились электротранспорт и метро, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил отсутствие электричества в городе. Он также отметил, что не работает водоснабжение, а также объекты критической инфраструктуры. «Повторяется ситуация вчерашнего вечера», — сообщил Терехов.

Вечером 11 сентября перебои с электричеством наблюдались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины.

В Вашингтоне причиной отключения назвали боевые действия и обвинили Россию в намеренных обстрелах линий электропередачи. В Минобороны РФ же сообщили, что в последние сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожали подразделения и резервы Украины в Харьковской области.