Госдеп обвинил Россию в блэкаутах на Украине

Представитель Госдепа Прайс объяснил блэкауты на Украине действиями России по спецоперации

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал отключения электричества на Украине, произошедшие накануне вечером. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Прайс обвинил Россию в блэкаутах на Украине и объяснил отключение электричества в стране действиями Москвы в рамках спецоперации.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — подчеркнул представитель Госдепа.

Вечером 11 сентября в ряде регионов Украины пропало электричество. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию в своем Twitter.

В ночь на 24 февраля Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме, заявляла компания «Укрэнерго».