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Госдеп обвинил Россию в блэкаутах на Украине

Представитель Госдепа Прайс объяснил блэкауты на Украине действиями России по спецоперации
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал отключения электричества на Украине, произошедшие накануне вечером. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Прайс обвинил Россию в блэкаутах на Украине и объяснил отключение электричества в стране действиями Москвы в рамках спецоперации.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — подчеркнул представитель Госдепа.

Вечером 11 сентября в ряде регионов Украины пропало электричество. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию в своем Twitter.

В ночь на 24 февраля Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме, заявляла компания «Укрэнерго».

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Марина Совина
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