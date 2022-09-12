Зеленский подтвердил отключения электроэнергии в ряде областей Украины

Президент Зеленский подтвердил отключение электроэнергии в пяти областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей Украины. По его информации, света нет в пяти регионах, в двух полностью, еще в трех — частично.

Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях Владимир Зеленский президент Украины

Вечером 11 сентября стало известно, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей.

В отдельных городах электричества нет, в других выявлены скачки напряжения. Власти регионов также подтвердили отключения и перебои со светом.

Украина в ночь на 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме, сообщала компания «Укрэнерго».

Последствия отключений электроэнергии

Из-за отключений электроэнергии в Харькове встало метро, а в Полтаве из-за скачков напряжения загорелись троллейбусы. Об этом рассказало издание «Страна».

Отмечается также, что в городах наблюдаются перебои с водоснабжением. Причиной украинские СМИ называют чрезвычайные ситуации на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе в Днепропетровской области. На Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей, произошел пожар.

Как сообщает РИА Новости, в Донецке перебоев со светом нет. Улицы города полностью освещены, включена подсветка магазинов и аптек, а также стабильно работает связь и интернет.

В трех областях Украины восстановили подачу электричества

В трех регионах Украины — Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях — была восстановлена подача электричества. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Электроснабжение восстановлено на сто процентов. Энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения Кирилл Тимошенко замглавы офиса президент Украины

Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что последний работавший энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) был остановлен.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на территорию Украины. По словам Рогова, в настоящий момент электроэнергия подается на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предрек стране тяжелую зиму в случае, если она перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС.

