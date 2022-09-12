Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Москве поставили рекорд по доле ипотечных сделок

Est-a-Tet: доля ипотечных сделок в Москве достигла исторического максимума
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В августе 2022 года доля ипотечных сделок в Москве среди новостроек достигла исторического максимума. О том, что в столице поставили рекорд, говорится в исследовании Est-a-Tet, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В старых границах Москвы доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья достигла 79 процентов, в Новой Москве — 84 процента. Оба показателя стали максимальными с момента начала действия льготной ипотеки и за последние 10 лет. Эксперты связывают такие результаты с уровнем ставок и комфортным размером ипотечного платежа.

По итогам августа в Московском регионе выросла популярность субсидированной ипотеки — на долю подобных сделок пришлось 24 процента от общего объема ипотечных сделок, что на 10 процентов больше, чем в июле. В то же время доля сделок с государственной льготной программой ипотеки за месяц сократилась с 57 процентов до 43 процентов. Доля сделок с семейной ипотекой снизилась на один процент, а сделки по стандартной программе участились на 4 процента.

Материалы по теме:
Есть такое растение. Режиссер построил дом из материала будущего — конопли. Как это может спасти планету?
Есть такое растение.Режиссер построил дом из материала будущего — конопли. Как это может спасти планету?
27 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Россияне стали чаще применять субсидированную ставку в рамках государственных программ и семейной ипотеки, чтобы снизить нагрузку на бюджет. По словам директора департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексея Новикова, покупатели в первую очередь обращают внимание на размер ежемесячного платежа. Помимо этого, граждане стали отдавать предпочтение кредитным программам с большим сроком погашения займа.

Ранее в сентябре в России предложили запустить новый вид кредитов на жилье — «зеленую» ипотеку на безопасные для планеты дома. Директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына заявила, что программу следует запустить после выхода стандартов «зеленого» строительства многоквартирных зданий.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных стать резервистами
Скорая помощь столкнулась с бетономешалкой в Москве
Европе предрекли массовые беспорядки и смену правительств из-за энергокризиса
Мировому рынку недвижимости предрекли спад
Минфин ответил на идею начать параллельный импорт алкоголя
США встревожило углубление связей России и Китая
Германия резко сократила закупки товаров из России
Момент начала пожара на хоррор-квесте в Москве попал на видео
Двоих россиян отправили в СИЗО за похищение знакомого из-за спущенных колес
Метро в Харькове снова возобновило работу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.