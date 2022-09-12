В Москве поставили рекорд по доле ипотечных сделок

Est-a-Tet: доля ипотечных сделок в Москве достигла исторического максимума

В августе 2022 года доля ипотечных сделок в Москве среди новостроек достигла исторического максимума. О том, что в столице поставили рекорд, говорится в исследовании Est-a-Tet, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В старых границах Москвы доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья достигла 79 процентов, в Новой Москве — 84 процента. Оба показателя стали максимальными с момента начала действия льготной ипотеки и за последние 10 лет. Эксперты связывают такие результаты с уровнем ставок и комфортным размером ипотечного платежа.

По итогам августа в Московском регионе выросла популярность субсидированной ипотеки — на долю подобных сделок пришлось 24 процента от общего объема ипотечных сделок, что на 10 процентов больше, чем в июле. В то же время доля сделок с государственной льготной программой ипотеки за месяц сократилась с 57 процентов до 43 процентов. Доля сделок с семейной ипотекой снизилась на один процент, а сделки по стандартной программе участились на 4 процента.

Россияне стали чаще применять субсидированную ставку в рамках государственных программ и семейной ипотеки, чтобы снизить нагрузку на бюджет. По словам директора департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексея Новикова, покупатели в первую очередь обращают внимание на размер ежемесячного платежа. Помимо этого, граждане стали отдавать предпочтение кредитным программам с большим сроком погашения займа.

Ранее в сентябре в России предложили запустить новый вид кредитов на жилье — «зеленую» ипотеку на безопасные для планеты дома. Директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына заявила, что программу следует запустить после выхода стандартов «зеленого» строительства многоквартирных зданий.