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Елена Блиновская показала пачку евро со словами «девушке подарили обед со мной»

Бизнесвумен Елена Блиновская получила пачку по 500 евро в качестве оплаты за свои услуги

Фото: Shutterstock

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская показала крупную сумму денег, которую она получила в качестве оплаты за свои услуги. Сторис на эту тему опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя предпринимательница поделилась снимком, на котором запечатлена толстая пачка банкнот по 500 евро (стоимость каждой купюры составляет 30,6 тысячи рублей). По словам инфлюэнсера, средства ей передал незнакомый мужчина, который подарил своей возлюбленной встречу с кумиром. «Молодой человек подарил девушке на день рождения обед со мной», — уточнила она.

При этом Блиновская не назвала точную сумму, которая находилась в пачке. «У меня нет таксы. В благотворительных целях люди покупали и за 300 тысяч. Но тут обращение напрямую, и я порой говорю такую сумму, чтобы не пойти... Но уж если ее платят, будь любезна. Дорого!» — призналась бизнесвумен.

В августе 2021 года фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей один рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.

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Карина Черных
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