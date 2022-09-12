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Популярная модель OnlyFans пожаловалась на падение доходов

Популярная модель OnlyFans Фенелла Фокс пожаловалась на падение доходов в пять раз

Фото: @fenellasconer

Популярная модель OnlyFans из Великобритании Фенелла Фокс (Fenella Fox), заработавшая за два с половиной года 400 тысяч фунтов стерлингов (27,8 миллиона рублей) на порносервисе, пожаловалась, что ей не хватает денег на оплату аренды жилья. О сокращении доходов от публикации интимного контента Фокс рассказала газете Daily Star.

По ее словам, рост стоимость жизни привел к тому, что мужчины сократили траты на порно. В результате Фокс пришлось снизить стоимость месячной подписки на ее OnlyFans с 22 до 4 фунтов стерлингов. «Мне трудно привлечь подписчиков по полной цене в 22 фунта стерлингов, хотя пару лет назад сотни людей платили 35 фунтов стерлингов за подписку на мою страницу! Другие модели, с которыми я разговаривала, замечают, что им тоже приходилось менять ценовую политику», — посетовала она.

Фокс пожаловалась и на то, что ей сложнее стало находить средства на оплату аренды жилья. «Моя арендная плата недавно выросла. Мне показалось, что арендодатели хотели, чтобы я съехала, и планировали увеличить стоимость жилья с 1800 до 2100 фунтов стерлингов в месяц. Но мне удалось договориться с ними на 1845 фунтов стерлингов в месяц», — сообщила она.

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Кроме того, модель заметила изменения в потребительском поведении мужчин. «Я вижу, что "дразнящий" контент работает не так хорошо, как раньше. Например, десятиминутное видео со стриптизом покупают не так хорошо, как раньше. Теперь моя аудитория хочет более "хардкорного" контента», — отметила она.

OnlyFans-модель добавила, что с февраля 2020 года заработала на продаже интимного контента более 400 тысяч фунтов стерлингов (27,8 миллиона рублей). Она утверждает, что ее доход в среднем составлял 13 тысяч фунтов стерлингов (около 920 тысяч рублей) в месяц.

Ранее Фокс перестала брить подмышки. В апреле она сообщила, что после того, как начала сниматься для OnlyFans с волосами на теле, ее доход подскочил в восемь раз. В июле модель призналась, что редко использует дезодорант, поскольку любит запах своего пота.

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Денис Савосин
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