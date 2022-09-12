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Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО

Экономист Клопенко напомнил о росте тарифов ОСАГО для «аварийных» водителей с 11 сентября
СюжетОСАГО

Фото: Unsplash

Экономист Егор Клопенко рассказал, на ком отразятся новые правила ремонта по ОСАГО и расширение коридора тарифов. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Клопенко предупредил россиян об изменении стоимости ОСАГО и заявил, что с 11 сентября страховщики при расчете стоимости полиса используют цены запчастей, заменяющих оригинальные. 13 сентября коридор тарифов по этому страхованию расширится, напомнил он. Для легковых машин базовая ставка достигнет 1646-7535 рублей в зависимости от возраста водителя, его стажа и других показателей.

«Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, так что если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет», — подчеркнул Клопенко.

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Эксперт объяснил нововведения резкой разбалансировкой рынка ОСАГО, которая произошла на фоне стремительного подорожания запасных частей для авто и услуг в сфере ремонта. По его мнению, сейчас рынок ОСАГО требует резких мер, иначе многие компании прекратят деятельность после зимы, а водители останутся без выплат.

Ранее российским водителям дали рекомендации по техосмотру осенью. Руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев заявил, что мойка подкапотного пространства машины удешевит ТО.

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Марина Совина
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