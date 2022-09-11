Российским водителям дали рекомендации по техосмотру осенью

Автоспециалист Красавцев: мойка подкапотного пространства автомобиля удешевит осеннее ТО

Осенью автомобили нуждаются в сезонном техническом обслуживании (ТО). О том, какие работы нужно провести с машиной, чтобы не дошло до починки, рассказал руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев в интервью радио Sputnik.

Автоспециалист рекомендует водителям в первую очередь обратить внимание на капот автомобиля, поскольку после летних поездок под ним нередко образуется слой пыли и грязи, а также набиваются разные насекомые. «За лето у автомобилистов очень часто появляется проблема засорения охлаждающих элементов радиатора. То есть под капот машины за теплые месяцы залетают всевозможные мошки», — поделился Красавцев.

Отмечается, что обычная мойка не поможет удалить подобного рода загрязнение — лучше провести мойку подкапотного пространства, это удешевит осеннее ТО. Автомобилисты, которые не уделяют внимания такому обслуживанию машин по несколько лет, потом бывают вынуждены тратить больше денег. Заранее нужно позаботиться и о подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля к воздействию реагентов.

«Если вовремя не решить проблему, то это может вылиться в серьезные затраты, потому что придется снимать радиатор и промывать его. Это чисто летняя история про пыль, грязь и насекомых», — резюмировал эксперт.

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