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Раскрыты последствия передела мира для Евросоюза

Доцент РЭУ Чередниченко заявил, что Евросоюз больше всех пострадает от передела мира
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что актуальная обстановка на международной арене является глобальным переделом мира. Об этом он рассказал в беседе агентству «Прайм».

Экономист заявил, что энергетическая безопасность Европы столкнулась с глубоким кризисом. В свою очередь он формирует социальную напряженность, которая особенно заметна в странах, поддерживающих санкции против России. При этом США как главные инициаторы ограничений против Москвы смогут избежать угрозы энергобезопасности.

Доцент добавил, что кризис привел к энергетическому неравенству, от которого Евросоюз пострадает больше всех. «Такое неравенство усиливает вероятность распада объединенной Европы, она сейчас высока, как никогда», — заключил он.

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Марина Совина
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