Президент Узбекистана сообщил о грядущем расширении ШОС

Шавкат Мирзиёев: состав ШОС будет расширен в ходе саммита, который пройдет в Самарканде

Численный состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет расширен в ходе саммита, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в опубликованной на сайте главы государства статье «Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире».

Президент также отметил, что на саммите будет сформирована новая повестка организации и все станут свидетелями «зарождения нового этапа» в ее жизни.

«Сегодня семья ШОС — крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения нашей планеты»,— написал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, ШОС следует развивать разностороннее сотрудничество, обеспечивая региональную безопасность. Шавкат Мирзиёев уверен, что «Шанхайская организация сотрудничества призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса».

Автор статьи ожидает, что важным шагом к новому этапу сотрудничества станет именно саммит в Самарканде. Эта встреча станет примером того, «как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания».

В числе приоритетных задач, в частности, президент Узбекистана назвал развитие отношений с Афганистаном, отметив, что «эта страна — неотъемлемая часть большого пространства ШОС».

Кроме того, саммит в Самарканде завершит период председательства Узбекистана в ШОС, о чем Шавкат Мирзиёев также упомянул в статье. Он, в частности, напомнил, что в течение года состоялось более 80 крупных мероприятий, на которых «была сформирована всеобъемлющая повестка дня для ШОС — начиная от вопросов дальнейшего расширения взаимодействия в сфере безопасности, усиления транспортной и экономической взаимосвязанности и позиционирования организации на международной арене вплоть до поиска новых путей и точек развития».

В настоящее время членами ШОС сейчас являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления в организацию находятся две страны — Иран и Белоруссия (имеет статус наблюдателя).