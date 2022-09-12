В Эстонии приступили к перезахоронению останков советских солдат

Мэр эстонского города Тарту: начались работы по перезахоронению останков советских солдат

Мэр эстонского города Тарту Урмас Клаас сообщил о проведении работ по перезахоронению останков советских солдат на братской могиле в парке Раади и переносу надгробного памятника в Тартуский городской музей. Его слова передает «Интерфакс».

«Жертвы войны, захороненные в парке, должны обрести вечный покой на кладбище», — заявил мэр города.

По информации Эстонского военного музея, около 250 советских воинов захоронили в Раади. Директор учреждения Хеллар Лилле уточнил, что точное число захороненных будет известно в результате раскопок.

Полиция запретила пребывание у надгробного памятника на время проведения работ. Археологи Эстонского военного музея начнут раскопки останков солдат во вторник, 13 сентября. Предполагается, что работы по перезахоронению должны завершиться до конца недели.

Ранее парламент Эстонии принял закон «О защите воинских захоронений», который дает возможность произвести демонтаж памятника Воину-освободителю и осуществить перезахоронение останков советских воинов из братской могилы в центре Таллина. Госдума РФ опубликовала заявление в связи с данным решением. Согласно документу, российские депутаты отказываются продолжать контакты с политическими силами в Эстонии, которые поддержали этот закон.

