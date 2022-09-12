Россиянина задержали за убийство двоих соседей из ружья на глазах у их подруги

Под Калининградом мужчину задержали за убийство двоих соседей из ружья при их подруге

В Калининградской области 49-летнего жителя Славского района задержали по подозрению в двойном убийстве. Об этом в понедельник, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Гацко.

По данным следствия, днем 11 сентября возле проезжей части в поселке Привольное россиянин поочередно выстрелил в 36-летнего и 42-летнего местных жителей, с которыми у него был давний конфликт. Преступление было совершено на глазах у подруги одного из погибших, она сообщила обо всем в полицию.

После задержания мужчину допросили. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, стрелок и потерпевшие были соседями. В квартире фигуранта правоохранители обнаружили несколько ружей, какое из них стало орудием убийства, пока неизвестно.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия» — добавила Гацко.

Следователи собираются предъявить мужчине обвинение и направить ходатайство о помещении его в СИЗО.