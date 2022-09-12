Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров анонсировал «интересный сюрприз» Украине

Глава Чечни Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева от бойцов «Ахмата»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чеченские бойцы подготовили украинским формированиям «интересный сюрприз», о котором скоро станет известно, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, бойцы специальных подразделений республики успешно решают поставленные российскими властями задачи на территории Донбасса и Украины. «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — подчеркнул Кадыров.

Глава республики добавил, что действия чеченских бойцов четко спланированы. Кроме того, никаких отклонений или внештатных ситуаций нет, уточнил он.

Ранее Кадыров сообщил, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов во главе подразделений из Чечни приступил к выполнению задач специальной военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
Сербия выступила против вступления в ЕС
В ДНР назвали место проведения трибунала над украинскими военными
Блогерша Блиновская рассказала об отношениях с Собчак после интервью
Перечислены регионы мира с жильем по цене квартиры в Москве
Раскрыта связь регулярных тренировок и профилактики рака груди
Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной
Названы последствия использования угля для получения энергии в Европе
Меган Маркл в траурном наряде обвинили в подражании Кейт Миддлтон
Бари Алибасов попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.