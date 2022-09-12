Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР

Депутат Госдумы России Адам Делимханов во главе подразделений из Чечни приступил к выполнению задач специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал чеченский лидер.

10 сентября стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть город Изюм в Харьковской области. После этого Кадыров пообещал обратиться к главе Минобороны России Сергею Шойгу и президенту страны Владимиру Путину, если в ближайшее время тактика проведения специальной военной операции не изменится.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.