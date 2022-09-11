Кадыров заявил о готовности объяснить Минобороны «офигенную» ситуацию на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности разъяснить МО РФ «офигенную» ситуацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу и президенту страны Владимиру Путину, если в ближайшие несколько дней не изменится тактика проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, он готов разъяснить российскому военному ведомству «офигенную» ситуацию на Украине.

«Я не стратег такого уровня, как Министерство обороны, но и были допущены ошибки... И если сегодня-завтра не будет сделан изменений в стратегии проведения специальной операции, то я буду вынужден буду выходить к руководству Минобороны и руководству страны, чтобы разъяснить им реальную ситуацию. Ситуация очень интересная, даже я бы сказал прям офигенная», — заявил Кадрыов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

8 сентября сообщалось о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.