Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о готовности объяснить Минобороны «офигенную» ситуацию на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности разъяснить МО РФ «офигенную» ситуацию на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу и президенту страны Владимиру Путину, если в ближайшие несколько дней не изменится тактика проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, он готов разъяснить российскому военному ведомству «офигенную» ситуацию на Украине.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

«Я не стратег такого уровня, как Министерство обороны, но и были допущены ошибки... И если сегодня-завтра не будет сделан изменений в стратегии проведения специальной операции, то я буду вынужден буду выходить к руководству Минобороны и руководству страны, чтобы разъяснить им реальную ситуацию. Ситуация очень интересная, даже я бы сказал прям офигенная», — заявил Кадрыов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

8 сентября сообщалось о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о готовности объяснить Минобороны «офигенную» ситуацию на Украине
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
В Германии сравнили ситуацию в Европе с падением Римской империи
Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Уничтожение миномета ВСУ попало на видео
Глава МИД Германии уклонилась от запроса Киева на танки Leopard
Чимаев отреагировал на отмену боя с Диасом фразой «я убил бы его»
В России вновь выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 28 тысяч рублей
В США заявили о военном применении китайского беспилотника Qimingxing-50
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.