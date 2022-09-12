В Москве школьница умерла во время тренировки в бассейне

На западе Москвы 12-летняя школьница умерла во время тренировки в бассейне

На западе Москвы 12-летняя школьница умерла во время тренировки в бассейне «Фили», сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, все произошло 11 сентября. Девочка на занятиях по плаванию проплыла буквально несколько метров и почувствовала себя плохо. Она самостоятельно добралась до бортика бассейна, а затем потеряла сознание. Ее сразу же достали из воды. Пострадавшую доставили в больницу, однако медики спасти ее не смогли.

По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Полиция начала выяснять другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе Нижегородской области восьмиклассник надышался газом из баллончика и погиб. По данному факту полиция проводила проверку.