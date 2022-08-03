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Российский школьник надышался газом из баллончика и погиб

В Арзамасе Нижегородской области восьмиклассник надышался газом из баллончика и погиб

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Арзамасе Нижегородской области восьмиклассник надышался газом из баллончика и погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По данным издания, российский школьник вместе друзьями купил в строительном магазине баллон бутана «Евразия». После подростки отправились испытывать средство в заброшенное здание.

Несовершеннолетний житель Арзамаса вдохнул газ первым и потерял сознание. Его товарищи перепугались и вызвали к месту медиков.

Восьмиклассник умер по дороге в реанимацию. Известно, что мальчик воспитывался в благополучной семье, у него остались мать и младшая сестра. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 14-летний школьник надышался газом из зажигалки для получения удовольствия и умер. Прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но спасти пострадавшего не удалось.

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Анна Щербакова
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