Власти поздравили курсантов танкового училища в Татарстане с Днем таксиста

Руководитель аппарата президента Татарстана поздравил танковое училище с Днем таксиста

Руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров поздравил курсантов и преподаватель казанского танкового училища с Днем таксиста. На это обратило внимание издание Baza.

«Поздравляю командование, профессоров, преподавательский состав и личный состав училища с наступающим Днем таксиста.. отставить! Танкиста, и с принятием военной присяги», — сказал Сафаров. Участников мероприятия рассмешила оговорка руководителя аппарата президента республики.

Сафаров также отметил, что учащиеся стали курсантами военного училища с более чем столетней историей, связали свою жизнь с танковыми войсками, открыли новую страницу в своей биографии, сообщает «Татар-информ».

«Наше училище славится выпускниками. Куда бы их не направляли, они везде были образцом чести и отваги, совершали подвиги и проявляли героизм», — заключил он.