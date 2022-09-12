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Россиян предупредили о значительном подорожании такси

Общероссийское объединение пассажиров России предупредило о подорожании услуг такси на 50%

Фото: Unsplash

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предупредило, что в случае принятия нового законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок в России услуги такси могут подорожать на 50 процентов. Об этом заявил председатель организации Илья Зотов, его цитирует АГН «Москва».

Законопроект значительно повлияет на доступность цен для пассажиров, отметил Зотов. «Все потери, которые будут висеть на агрегаторе — они выльются в эту стоимость, в 50 процентов. Но, опять же, все зависит от компании-агрегатора. Чем она крупнее, тем, конечно же, издержки будут больше», — отметил он.

Зотов рассказал, что ООП обратилась в комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры с просьбой не допустить кратного увеличения стоимости поездки на такси в российских регионах.

Ранее в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок. Документом предлагается ввести солидарную ответственность агрегаторов такси и перевозчиков за вред, причиненный пассажирам или другим участникам движения в результате ДТП. Авторы поправок так предложили обязать такси составлять личные рейтинги водителей.

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Платон Щукин
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