Тизер новой «Русалочки» набрал больше миллиона дизлайков

Первый тизер «Русалочки» с Холли Бэйли набрал больше миллиона дизлайков

Первый тизер новой «Русалочки» с актрисой Холли Бэйли в главной роли набрал больше миллиона дизлайков на YouTube. Об этом сообщает «Канобу».

Компания Disney скрыла количество дизлайков под видео, однако их можно увидеть при помощи расширения Return YouTube Dislike. Такое количество негативных реакций ролик собрал всего за два дня. При этом «палец вверх» поставили более 300 тысяч пользователей платформы.

Летом 2020 года стало известно, что темнокожая актриса Холли Бэйли исполнит роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка. Ее кандидатуру раскритиковали некоторые зрители. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — это {{блэквошинг||Антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств}}. Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Сама Бэйли заявила, что в восторге от участия в проекте. Артистка подчеркнула, что не придает значения негативной реакции зрителей.