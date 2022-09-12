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У россиян появился бюджетный способ улететь на курорты Таиланда

АТОР: билеты от Ethiopian Airlines из России в Таиланд обойдутся в 70 тысяч рублей

Фото: Matt Hunt / Globallookpress.com

Авиакомпания Ethiopian Airlines анонсировала старт продаж авиабилетов в Таиланд по обновленным тарифам, благодаря которым у путешественников появился более бюджетный способ добраться до местных курортов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Перелет из Москвы в Бангкок с пересадкой в Аддис-Абебе обойдется в 70 тысяч рублей в обе стороны на одного человека. Кроме того, в столице Эфиопии пассажирам предложат стоповер — длительную остановку с отдыхом между рейсами. В программу включено проживание в отеле и трансфер.

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Отмечается, что сейчас рейсы в Таиланд от Ethiopian Airlines являются самыми выгодными. Например, стоимость билетов от арабской авиакомпании Gulf Air с пересадкой в Бахрейне составляет 105 тысяч рублей туда-обратно. Билеты на рейс Emirates со стыковкой в Дубае можно приобрести за 108 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о планах тайских властей снять все ограничения для иностранных туристов с 1 октября. Сейчас привитые путешественники могут въехать в королевство только по сертификату о вакцинации, всем остальным необходимо проходить ПЦР-тестирование.

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Мария Гейн
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