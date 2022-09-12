Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса

В парламенте Британии предложили модернизировать Вестминстерский дворец из-за кризиса

Фото: Olenka Varzar / Unsplash

В британском парламенте недовольны резким ростом стоимости отопления и предложили модернизировать Вестминстерский дворец из-за энергокризиса. Об этом сообщает Daily Mail.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл решил попросить экспертов, участвующих в масштабном, но давно откладываемом проекте обновления Вестминстерского дворца, изучить возможность получения энергии для комплекса из реки Темзы при помощи гидроэлектротурбин.

Материалы по теме:
Железная леди — 2. Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?
Железная леди — 2.Кто такая новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и почему ее не любят в России?
5 сентября 2022
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Умерла королева Великобритании Елизавета II.Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
8 сентября 2022

Идея является лишь одним из вариантов снижения затрат на электроэнергию в здании парламента, которое является объектом Всемирного наследия. По мнению экономиста Нила Кермоуда, британские политики не смогут воплотить ее в жизнь, так как участок реки Темзы у дворца слишком мелководный.

«Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что зоо-океанариум в британском городе Саутенд-он-Си на востоке Англии может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в следствие энергокризиса. Об этом рассказал его владелец Филип Миллер. По его словам, с учетом рекордного роста цен на электроэнергию содержание животных обойдется в 750 тысяч фунтов стерлингов в год.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета», — рассказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на слова Зеленского об отказе вести переговоры с Россией
Определены районы Москвы с резко подорожавшим жильем для богатых
В России допустили дальнейшее понижение ключевой ставки
58-летняя Лолита Милявская спела на Дне города в оголяющих бедра джинсах
В Госдуме посоветовали Украине «ждать сюрпризов»
Мужчина помешался на одном виде гамбургеров и съел 32 тысячи штук за 50 лет
В Херсонской области рассказали о линиях защиты по периметру региона
В мире подсчитали число рабов
Российского адвоката осудили на два года за мошенничество на три миллиона рублей
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.