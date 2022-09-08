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В британском зоопарке допустили усыпление животных из-за цен на электроэнергию

ITV: зоопарк в Британии вынужден усыпить животных из-за рекордных цен на электроэнергию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Зоо-океанариум в британском городе Саутенд-он-Си на востоке Англии может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в следствие энергокризиса. Об этом его владелец Филип Миллер рассказал в интервью телеканалу ITV.

По его словам, с учетом рекордного роста цен на электроэнергию, содержание животных обойдется в 750 тысяч фунтов стерлингов в год.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом», — рассказал он. По словам бизнесмена, в других зоопарках ситуация схожая.

Ранее новый премьер-министр Британии Лиз Трасс допустила заморозку тарифов на электроэнергию в стране до 2024 года. Эксперты газеты считают, что реализация подобного плана может обойтись правительству примерно в 115 миллиардов долларов. Кроме того, политик думает над оказанием точечной помощи предприятиям.

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Марина Совина
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