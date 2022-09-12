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Ростуризм сообщил о росте турпотока по России

Руководитель Ростуризма Догузова: с мая по август в России отдохнули 25 миллионов человек

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о росте турпотока по России в 2022 году. Об этом она сообщила в понедельник, 12 сентября, в своем Telegram-канале.

«Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные, — рассказала руководитель ведомства. — Почти в два раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе».

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Среди лидеров в рейтинге познавательных городских поездок — Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера. При этом, по словам Догузовой, спрос на отдых в Крыму летом 2022 года упал на 19 процентов относительно прошлогодних показателей.

Ранее в сентябре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам стоимость туров по самым востребованным направлениям страны. Цена двухдневного тура в Выборг стартует от 7,2 тысячи рублей с человека, четырехдневной поездки в Санкт-Петербург — от 12,8 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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