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Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России

АТОР: цена туров по национальный турмаршрутам России начинается от 7,2 тысячи рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли россиянам стоимость путевок по самым желанным направлениям страны. Цена туров начинается от 7,2 тысячи рублей на человека, сообщается на сайте организации.

По данным специалистов, в настоящее время в России действует 31 национальный туристический маршрут. Ростуризм планирует у 2024 году развить сеть турмаршрутов по всем федеральным округам.

По словам генерального директора туроператора «Мастерская Путешествий» Владимира Лутова, в сравнении с 2021 годом спрос на экскурсионные туры вырос на 10-15 процентов. Наибольшей популярностью пользуются направления, куда можно добраться по железной дороге или на автобусе или есть доступные по стоимости авиаперелеты.

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Так, самые выгодные по цене путевки предлагает компания «Невские сезоны»: стоимость двухдневного тура «Истории и тайны средневекового Выборга» стартует от 7,2 тысячи рублей с человека, четырехдневная поездка в Выборг и Санкт-Петербург — от 12,8 тысячи рублей.

Туроператор «СканТур» предлагает отправиться в сентябре в Карелию за 12,5 тысячи рублей с человека при двухместном размещении в отелях категории «стандарт», 21,4 тысячи — в гостиницах категории «люкс». У «ВЕДИ ГРУПП» имеются туры по Уралу — «Демидовский маршрут» стоимостью от 15,5 тысячи рублей на одного.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин поручил создать новые крупные всесезонные морские курорты, которые ежегодно смогут принимать до 10 миллионов туристов. Глава государства подчеркнул важность использования «богатейшего потенциала» Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также Приморского побережья.

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Валентина Процкова
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