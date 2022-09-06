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Путин поручил создать в России новые круглогодичные морские курорты

Путин поручил создать курорты на побережье Балтийского, Азовского и Каспийского морей
СюжетПрограмма туристического кешбэка:

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил создать новые крупные всесезонные морские курорты, которые ежегодно смогут принимать до 10 миллионов туристов. Об этом лидер страны заявил во время выступления на заседании Президиума Государственного совета РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность использования «богатейшего потенциала» Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также Приморского побережья. По его словам, новые федеральные круглогодичные курорты должны отвечать современным требованиям и иметь комфортную инфраструктуру.

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Ранее Путин заявил о необходимости сделать отдых в России доступным для людей с любым уровнем дохода. Он отметил, что это будет положительно влиять на эмоциональный фон соотечественников и улучшать качество их жизни.

В сентябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила возвращать еще больше денег за туры на Дальний Восток. Глава ведомства призвала увеличить кешбэк за бронирование отелей с 20 до 40 процентов от общей стоимости путевки.

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Валентина Процкова
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