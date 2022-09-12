Корабли Северного флота отработали оборону рубежей Арктики

Корабли СФ отработали оборону рубежей Арктики в рамках учений на островах в море Лаптевых

Корабли арктической группировки Северного флота (СФ) «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский» вместе с тактической группой, дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирских островов в море Лаптевых, отработали учебно-боевые задачи по обороне в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

В ходе учений моряки-североморцы отработали выгрузку военной техники на необорудованное морское побережье острова, подготовку к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами «Бастион». Кроме того, удалось проследить за тактическими действиями кораблей по защите морских коммуникаций в Арктике.

Сейчас корабли арктической группировки Северного флота начали пополнять запасы в бухте Темп возле острова Котельный в море Лаптевых. Позже корабли «Адмирал Левченко» и «Александр Отраковский» и большой морской танкер (БМТН) «Сергей Осипов» продолжат действовать на трассе Северного морского пути.

Арктический поход надводных сил Северного флота стартовал 10 августа с выходом из города Североморска. За это время корабли и суда обеспечения СФ преодолели уже около шести тысяч морских миль.

Ранее Северный флот России направил на учения в Баренцево море более десяти кораблей и подлодок.