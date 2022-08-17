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Северный флот направил в Баренцево море более 10 кораблей и подлодок

СФ России направил на учения в Баренцево море более 10 кораблей и подлодок

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Северный флот (СФ) России отправил на учение в Балтийское море более 10 кораблей и подлодок, а также авиацию и части противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно пресс-службе СФ России, учения завершатся в конце недели.

«На Северном флоте началось плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. В нем задействовано более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также авиация и части ПВО 45-й армии ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в маневрах принимает участие тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

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«В ходе учения будут отработаны комплексные задачи оборонительного характера, а также сдерживания условного противника в Баренцевом море, отражения нападения на острова и побережье России в Арктике», — заявили в пресс-службе СФ России.

В июле «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что Тихоокеанский флот (ТОФ) России провел учения подлодок по защите Северного морского пути (Севморпути).

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Иван Потапов
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