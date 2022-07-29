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Российские подлодки отработали защиту Севморпути

Тихоокеанский флот провел учения подлодок проекта 949А в районе Севморпути

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота России провел учения подлодок по защите Северного морского пути (Севморпути). Военные испытывали возможности атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 949А «Антей» при действиях в этом районе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Отмечается, что маневры проходили весной и в начале лета. В оборонном ведомстве планируют провести аналогичные учения с кораблями Северного флота.

Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что экипажи подлодок отрабатывали задачи по защите восточного участка Севморпути в северной части Тихого океана. «Задача, скорее всего, была не допустить вход в акваторию флотов недружественных стран. Северный флот будет на учениях отрабатывать защиту западного участка», — сообщил он.

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Эксперт Василий Кашин отметил, что площадь ледового покрова в Северном Ледовитом океане будет сокращаться, что приведет к росту угрозы со стороны надводных сил противника. «Можно предположить, что, готовясь к этой перспективе, командование российского флота начинает подготовку подлодок проекта 949 к действиям в Арктике», — пояснил эксперт.

Подлодки проекта 949А предназначены для борьбы с авианосными ударными соединениями. АПЛ этого проекта несут сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Модернизированные АПЛ проекта 949АМ могут нести ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

В июне источник ТАСС сообщил, что атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вернется после модернизации в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года.

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Даниил Иринин
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