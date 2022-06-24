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Подлодка «Иркутск» вернется в состав флота в 2023 году

Подлодка «Иркутск» вернется в состав Тихоокеанского флота после модернизации в 2023 году

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вернется в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. Боевые возможности лодки вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ вернется после модернизации в состав ТОФ в конце 2023 года. В настоящее время подлодка находится на заводских ходовых испытаниях», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что субмарина сможет нести 48 противокорабельных ракет «Оникс» и крылатых ракет «Калибр-ПЛ». До передачи Военно-морскому флоту лодка выполнит пуски ракет.

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Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

АПЛ «Иркутск» спустили на воду в 1987 году, а в 1989-м подводную лодку включили в состав Северного флота. До модернизации лодка несла крылатые противокорабельные ракеты «Гранит».

В апреле источник ТАСС сообщил, что в ходе модернизации АПЛ «Иркутск» получит возможность наносить удары по береговым целям.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2022 году Дальневосточный центр судостроения и судоремонта модернизирует АПЛ «Иркутск» и отремонтирует большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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