В России модернизируют атомную подлодку «Иркутск»

В России модернизируют атомную подводную лодку «Иркутск» в 2022 году

В России модернизируют атомный подводный крейсер «Иркутск» проекта 949А «Антей». Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) модернизирует лодку и отремонтирует большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

«В текущем году предстоит осуществить модернизацию атомного подводного ракетного крейсера "Иркутск", ремонт большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", работы по восстановлению технической готовности атомного подводного ракетного крейсера "Томск" в пункте постоянного базирования», — сообщил он в ходе селекторного совещания во вторник.

Глава оборонного ведомства отметил, что в 2021 году предприятия ДЦСС отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ). Также специалисты завершили оснащение фрегата «Маршал Шапошников» современным ударным комплексом.

Крейсер К-132 «Иркутск» входит в состав Тихоокеанского флота. К-132 спустили на воду в 1987 году. «Иркутск» несет 24 ракеты П-700 «Гранит» и торпеды.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ России получит три субмарины в 2022 году.

В ноябре 2019 года стало известно, что модернизированная подводная лодка «Иркутск» получит пусковые установки для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон».