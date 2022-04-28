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Стало известно о планах вернуть атомную подлодку Иркутск в состав ВМФ России

Модернизированную атомную подлодку «Иркутск» планируют вернуть в состав ВМФ РФ в 2023 году

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Модернизированную атомную подводную лодку «Иркутск» планируют в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2023 году. Об этом стало известно ТАСС.

По словам источника агентства в кораблестроительной отрасли, в ходе модернизации подлодка получит возможность наносить удары и по береговым целям. В частности, она сможет нести 48 принципиально новых крылатых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ России получит три субмарины в 2022 году.

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Ксения Назарова
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