Стало известно о планах вернуть атомную подлодку Иркутск в состав ВМФ России

Модернизированную атомную подлодку «Иркутск» планируют вернуть в состав ВМФ РФ в 2023 году

Модернизированную атомную подводную лодку «Иркутск» планируют в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2023 году. Об этом стало известно ТАСС.

По словам источника агентства в кораблестроительной отрасли, в ходе модернизации подлодка получит возможность наносить удары и по береговым целям. В частности, она сможет нести 48 принципиально новых крылатых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ России получит три субмарины в 2022 году.