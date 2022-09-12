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Пушилин рассказал о продвижении союзных сил у Угледара

Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на угледарском направлении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) замечена активизация украинских войск на угледарском направлении, однако ситуация контролируется, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим некую активизацию украинских войск на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперед», — пояснил Пушилин.

По его словам, продвижение происходит не так быстро, как хотелось бы, но есть определенная положительная тенденция.

Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана.

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Татьяна Антоненко
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