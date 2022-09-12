В ДНР сообщили о попытках контрнаступления ВСУ в районе Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ не оставляют попыток контрнаступления на Красный Лиман

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана. Его цитирует РИА Новости.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая», — заявил Пушилин.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что город Красный Лиман находится под полным контролем союзных сил.

По данным Telegram-канала WarGonzo, боем под Красным Лиманом руководят несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО.