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В ДНР сообщили о попытках контрнаступления ВСУ в районе Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ не оставляют попыток контрнаступления на Красный Лиман

Фото: Maksim Konstantinov / Globalookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти к контрнаступлению в районе Красного Лимана. Его цитирует РИА Новости.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая», — заявил Пушилин.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что город Красный Лиман находится под полным контролем союзных сил.

По данным Telegram-канала WarGonzo, боем под Красным Лиманом руководят несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО.

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Алевтина Запольская
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