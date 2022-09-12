Стало известно о руководящих боем под Лиманом инструкторах НАТО

WarGonzo сообщил, что боем под Лиманом руководят инструкторы НАТО

Несколько офицерских групп, состоящих из инструкторов НАТО, руководят боем под Лиманом. Их роль в сражении в своем Telegram-канале WarGonzo раскрыл военный корреспондент Семен Пегов.

Его источники в Краснолиманском районе Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что данные радиоперехвата и слова пленных свидетельствуют о том, что непосредственно под Славянском (район Ивановки и Николаевки) расквартированы поляки и англичане.

Первые руководят работой боевого расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) М-777, а вторые отвечают за применение высокоточных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Сейчас на Красный Лиман наступают 2 полностью укомплектованных [батальонных тактических групп] БТГР, в том числе 2 роты танков. А также до 1000 теробороновцев», — заключил журналист.

Ранее стало известно, что бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», выстояли в боях за Красный Лиман, штурм которого шел всю ночь.

11 сентября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что союзные силы смогли остановить атаку украинских войск в районе населенного пункта Красный Лиман. Он также заявил, что военные России, Донецкой и Луганской народных республик уже «вгрызлись» за окраины Артемовска.