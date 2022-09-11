Глава ДНР заявил об остановке атаки ВСУ в районе Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы остановили атаку ВСУ в районе Красного Лимана

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что союзные силы смогли остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщает РИА Новости.

«По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят», — заявил он.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные предприняли попытку контратаки в районе поселка Пески. Отмечается, что украинские войска в количестве до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в сторону населенного пункта, однако встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.