Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ДНР заявил об остановке атаки ВСУ в районе Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил, что союзные силы остановили атаку ВСУ в районе Красного Лимана

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что союзные силы смогли остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красный Лиман, сообщает РИА Новости.

«По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят», — заявил он.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные предприняли попытку контратаки в районе поселка Пески. Отмечается, что украинские войска в количестве до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в сторону населенного пункта, однако встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
В граничащем с Украиной российском регионе опровергли сообщения об эвакуации
В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением
Глава ДНР заявил об остановке атаки ВСУ в районе Красного Лимана
Глава ДНР отреагировал на слухи о его увольнении и отправке в Россию
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна
Выплаты по ОСАГО начали рассчитывать по-новому
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Еще одна европейская страна задумала ввести визовые ограничения для россиян
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.