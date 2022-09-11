Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили о попытке контратаки украинских войск в районе Песков

НМ ДНР заявила, что ВСУ предприняли попытку контратаки в районе поселка Пески

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки в районе поселка Пески. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что украинские войска в количестве до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в сторону населенного пункта, однако встретили отпор со стороны батальона «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР.

В ведомстве указали, что попытка контратаки сорвалась, противник был вынужден отступить, оставив на поле боя два подбитых танка и понеся потери личного состава.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
Раскрыты причины появления «пивного» живота у мужчин
Стало известно о предложении России к Индии по ценам на нефть
В Госдуме назвали финансировавшие дискредитацию выборов в России страны
Британский парламент заявил о проблемах из-за российского газа
«Ростов» обыграл «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ
Минобороны сообщило о нанесении ударов по ВСУ на харьковском направлении
Медведев прокомментировал спецоперацию на Украине
В ДНР заявили о попытке контратаки украинских войск в районе Песков
В нескольких регионах Украины пропало электричество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.